Российские пилоты снова сообщили о встрече с НЛО

Во время регулярного рейса авиакомпании «Победа» из Санкт-Петербурга во Владикавказ экипаж Boeing 737-800 зафиксировал неопознанный летающий объект. По описанию пилотов, это был белый сферический предмет диаметром около метра, находившийся на 300 метров выше самолёта и двигавшийся в восточном направлении, сообщает телеграм-канал Aviaincident.

«24.05.2025г. 12:13(мск) рейс Санкт-Петербург — Владикавказ (Беслан) район под Gotik ф270 ЭВС сообщил о наблюдении неопознанного предмета 300 метров выше высоты полёта, белого цвета, похожего на шар, размером не более 1 метра, двигался во встречном направлении (на восток)», — сказано в публикации.

Как сообщает телеграм-канал, объект не создавал угрозы для воздушного судна, и рейс благополучно продолжился. Подобные случаи периодически фиксируются в авиации по всему миру, при этом большинство НЛО впоследствии оказываются метеозондами, беспилотниками или другими объектами, которые можно объяснить.