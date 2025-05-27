Песков констатировал, что атаки Киева на РФ не способствуют продвижению к миру

Атаки Украины по российской территории противоречат курсу на мирное урегулирование. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя ситуацию журналистам 27 мая.

По информации Минобороны, за последнее время Киев значительно нарастил удары по гражданской инфраструктуре России с использованием беспилотников и западных реактивных боеприпасов.

«Подобные действия Киева не сочетаются с заявлениями о стремлении к миру. Мы решительно их осуждаем — они лишь отдаляют перспективу мирного процесса», — подчеркнул Песков.