Песков констатировал, что атаки Киева на РФ не способствуют продвижению к миру
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Атаки Украины по российской территории противоречат курсу на мирное урегулирование. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя ситуацию журналистам 27 мая.
По информации Минобороны, за последнее время Киев значительно нарастил удары по гражданской инфраструктуре России с использованием беспилотников и западных реактивных боеприпасов.
«Подобные действия Киева не сочетаются с заявлениями о стремлении к миру. Мы решительно их осуждаем — они лишь отдаляют перспективу мирного процесса», — подчеркнул Песков.
Ранее сообщалось, что российские средства ПВО сбили и перехватили 2 331 украинский дрон-камикадзе с 20 по 27 мая. Согласно данным Минобороны, Киев кратно увеличил число атак БПЛА и реактивными снарядами по объектам в России.