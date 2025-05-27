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27 мая, 11:03

Шестилетний гимнаст из Подмосковья второй раз вписал своё имя в Книгу рекордов России

Шестилетний гимнаст из Балашихи дважды попал в Книгу рекордов России

Шестилетний Марк Маилян из подмосковной Балашихи вписал своё имя в историю российской гимнастики, став рекордно юным исполнителем сложнейшего акробатического элемента под названием «рондат-винт». Это выдающееся достижение официально зафиксировано в Книге рекордов России, о чём сообщила пресс-служба администрации городского округа.

6-летний гимнаст Марк Маилян исполнил «рондат-винт» и установил рекорд. Видео © Пресс-служба администрации Балашихи

Примечательно, что это не первое его достижение. В возрасте пяти лет Марк уже поразил судей, виртуозно исполнив винтовое сальто назад с оборотом на батуте, что также принесло ему место в национальном реестре уникальных способностей.

Администрация с гордостью подчёркивает, что Марк Маилян — не единственный юный рекордсмен города. Национальная книга рекордов также зафиксировала достижения других талантливых детей из Балашихи, проявивших себя в самых разных областях — от раннего развития речи до спортивного мастерства в гимнастике, волейболе и велоспорте.

Книга рекордов России является ведущим национальным реестром, аккумулирующим информацию о выдающихся достижениях и уникальных событиях в различных сферах, включая спорт, архитектуру, человеческие возможности и географию.

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Обложка © Пресс-служба администрации Балашихи

Владимир Озеров
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