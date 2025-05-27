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27 мая, 10:55

Трупный яд и опарыши: Разлагающееся тело россиянина больше месяца пролежало в квартире

В Новосибирске труп мужчины больше месяца лежал в квартире и начал травить людей

Труп мужчины больше месяца лежит в одной из квартир Новосибирска. Обложка © Telegram / АСТ-54 Black

Труп мужчины больше месяца лежит в одной из квартир Новосибирска. Обложка © Telegram / АСТ-54 Black

В Кировском районе Новосибирска два человека получили отравление трупным ядом из-за того, что в одной из квартир больше месяца лежал мёртвый мужчина. Тело обнаружили в муниципальном жилье на улице Палласа, в котором не было прописанных людей, кроме погибшего. По данным следователей, мужчина с инвалидностью умер по естественным причинам.

«На данный момент у нас 2 человека с симптомами отравления трупным ядом. Проблема в том, что там сейчас остались остатки плоти и тканей умершего, которые гниют дальше и источают не только запах, но и опасные бактерии. Я не говорю об опарышах и прочей живности, мы, соседи, задыхаемся», рассказала жительница местному Telegram-каналу ACT-54 Black.

Убрать квартиру и выкинуть мебель пока нельзя, администрация города требует свидетельство о смерти, которое можно будет получить только через 21 день. На данный момент специалисты управления по жилищным вопросам не могут проводить никаких действий в жилище покойного инвалида. Ситуацию усугубляет отказ сына умершего общаться с соседями, а также заниматься похоронами и очисткой квартиры.

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Ранее Life.ru рассказал, что в Екатеринбурге нашли тело 20-летнего парня, который был в одном нижнем белье. Кроме того, у погибшего не было глаз, их могли выклевать вороны. На месте трагедии работает полиция и выясняет все обстоятельство произошедшего.

Наталья Афонина
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