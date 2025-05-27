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27 мая, 10:52

Два бизнес-джета не поделили стоянку в аэропорту Минеральных Вод. Теперь у одного трещина

SHOT: В Минеральных Водах столкнулись два бизнес-джета, никто не пострадал

Обложка © Shuttertstock / FOTODOM / tratong

Обложка © Shuttertstock / FOTODOM / tratong

В аэропорту Минеральных Вод Ставропольского края столкнулись два бизнес-джета, сообщает SHOT. По данным телеграм-канала, оба самолёта могли принадлежать экс-губернатору Краснодарского края и бывшему министру сельского хозяйства Александру Ткачёву.

Инцидент произошёл днём в понедельник. Бизнес-джет Bombardier Global 6500 авиакомпании «Северо-запад» с тремя пассажирами и четырьмя членами экипажа на борту при заруливании на стоянку задел крылом другой самолёт — Embraer Legacy 600, находившийся на площадке. В результате инцидента у второго воздушного судна образовалась трещина размером 30 см в длину и 1,5 см в ширину. Жертв и пострадавших нет.

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Ранее Life.ru сообщал, что в Финляндии в районе аэродрома Эура столкнулись два вертолёта, после чего они оба упали на землю. Пилот решил не испытывать судьбу и направил воздушное судно в Международный аэропорт Джинна, откуда оно ранее вылетело. Пассажиры обратили внимание на то, что при посадке самолёт сильно трясло, а видимость была практически нулевой.

Анастасия Никонорова
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