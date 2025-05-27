Два бизнес-джета не поделили стоянку в аэропорту Минеральных Вод. Теперь у одного трещина

В аэропорту Минеральных Вод Ставропольского края столкнулись два бизнес-джета, сообщает SHOT. По данным телеграм-канала, оба самолёта могли принадлежать экс-губернатору Краснодарского края и бывшему министру сельского хозяйства Александру Ткачёву.

Инцидент произошёл днём в понедельник. Бизнес-джет Bombardier Global 6500 авиакомпании «Северо-запад» с тремя пассажирами и четырьмя членами экипажа на борту при заруливании на стоянку задел крылом другой самолёт — Embraer Legacy 600, находившийся на площадке. В результате инцидента у второго воздушного судна образовалась трещина размером 30 см в длину и 1,5 см в ширину. Жертв и пострадавших нет.