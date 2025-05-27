Пытавшийся обмануть Макаревича* «журналист» хотел взять интервью у Гребенщикова*

Фейковый журналист УНИАН Роман Скиба попытался взять интервью у певца Бориса Гребенщикова* после неудачной попытки с его коллегой Андреем Макаревичем*. По информации NEWSrucoil, 21 мая он обратился к продюсеру Виктору Левину с просьбой о проведении интервью и съёмке репортажа, вновь выдавая себя за корреспондента украинского агентства.

Левин не ответил на его запрос. Главный редактор УНИАН Михаил Ганницкий подтвердил, что такого сотрудника в агентстве нет.

Ранее певец Андрей Макаревич* рассказал, что его якобы хотел обмануть некий мужчина, который представился журналистом украинского агентства УНИАН и предлагал провести интервью в Израиле. Его пресс-карта оказалась фальшивой. Музыкант обвинил Россию в попытке устроить ему пранк.