«Тело осталось лежать на поле боя»: Life.ru узнал, как родилась идея создать памятник павшим воинам

В Подмосковье вскоре появится памятник военным, павшим в ходе специальной военной операции (СВО). Предложивший идею его создания иерей Русской православной церкви и настоятель Георгиевского храма в посёлке Нахабино Московской области Павел Островский рассказал Life.ru, как его посетил такой замысел.

Идея о памятнике павшим воинам пришла мне в голову после того, как осенью прошлого года погиб мой друг во время специальной операции. К сожалению, тело осталось лежать на поле боя. Получается, нормально похоронить не вышло — и появилось желание сделать такой памятник. Идея такая, что сам Христос приходит и упокаивает наших друзей, близких, родственников, которые погибли на войне. Много знакомых погибло у меня, очень много родственников погибло и у наших прихожан. Павел Островский Священник

По словам священнослужителя, в связи с этим было решено установить на территории храма памятник в утешение всем скорбящим. Сперва авторы идеи взяли разрешение у начальства, потому что самовольно поставить что-то на территории храма нельзя. Островский добавил, что автором проекта стала молодая художница.

«Я рассказал эту идею, что воин где-то на земле, в поле — и Христос приходит и поднимает его. И, соответственно, она нарисовала», — рассказал иерей.

Опытные скульпторы согласились изваять памятник, пожелав остаться анонимными, а деньги на монумент выделили благотворители, пожелав остаться анонимными.

«И теперь, если никаких задержек по договору не будет, то тогда через 4–5 месяцев уже будет открытие и освящение памятника», — заключил Островский.