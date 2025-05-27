Сервис бронирования «Твил» придумал хитрый способ не возвращать деньги клиентам

Российский сервис бронирования «Твил» оказался в центре скандала из-за спорной схемы возврата денег. Как выяснили наши коллеги из SHOT ПРОВЕРКИ, при отмене бронирования компания не возвращает средства на карту клиента, а зачисляет их в виде внутренней валюты («ТВИЛ рубли»), которую невозможно вывести.

Один из пострадавших, Алексей, рассказал, что после отмены брони отеля на сумму 14 800 рублей получил эквивалент в бонусах. Потратить их можно только на новое бронирование через этот же сервис, а техподдержка игнорирует запросы о денежном возврате. Юристы подтверждают, что такая практика нарушает статью 32 закона «О защите прав потребителей», гарантирующую право на возврат средств при отказе от услуги.

Группа туристов готовит коллективную жалобу в Роспотребнадзор. Эксперты рекомендуют всем пострадавшим фиксировать нарушения и требовать возврата денег через официальные претензии.