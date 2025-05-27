Лавров оставил сообщение Зеленскому и его хунте: Они прекрасно знают, за что получили

Россия, в отличие от Украины, наносит свои ответные удары исключительно по объектам ВСУ. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Смею вас заверить, Зеленский и его хунта прекрасно знают, за что они получили, так же как они прекрасно знают, что, в отличие от их ударов, наши наносились исключительно по военным объектам», — заявил министр на пресс-конференции.