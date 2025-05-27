Лавров оставил сообщение Зеленскому и его хунте: Они прекрасно знают, за что получили
Лавров: Зеленский и его хунта знают, что РФ бьёт лишь по военным объектам
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Россия, в отличие от Украины, наносит свои ответные удары исключительно по объектам ВСУ. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«Смею вас заверить, Зеленский и его хунта прекрасно знают, за что они получили, так же как они прекрасно знают, что, в отличие от их ударов, наши наносились исключительно по военным объектам», — заявил министр на пресс-конференции.
Напомним, в последние Киев кратно увеличил число атак БПЛА и реактивными снарядами по объектам в России. Так, российские средства ПВО сбили и перехватили 2 331 украинский дрон-камикадзе с 20 по 27 мая. При этом есть пострадавшие среди мирных граждан.