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Регион
27 мая, 11:54

Заатмосферный перехват баллистической ракеты в Израиле сняли на видео

Редкие кадры перехвата баллистической ракеты в верхних слоях атмосферы появились в израильских соцсетях. На видео, снятом очевидцами, запечатлён момент, когда летящая цель внезапно исчезает, оставляя после себя лишь облако пыли — характерный признак успешного заатмосферного перехвата.

Заатмосферный перехват ракеты в Израиле. Видео © Telegram/ImpNavigator

Израиль установил контроль над большей частью Газы
Израиль установил контроль над большей частью Газы

Ранее Life.ru сообщал, что за последние 24 часа в секторе Газа погибли не менее 81 человека в результате израильских авиаударов. Согласно оперативным данным, 53 жертвы зафиксированы в городе Газа. Израильские военные продолжают наносить удары по пригородным районам, а также по южному городу Хан-Юнис.

Shutterstock / FOTODOM / Hamara

Александра Мышляева
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