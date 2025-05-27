Заатмосферный перехват баллистической ракеты в Израиле сняли на видео

Редкие кадры перехвата баллистической ракеты в верхних слоях атмосферы появились в израильских соцсетях. На видео, снятом очевидцами, запечатлён момент, когда летящая цель внезапно исчезает, оставляя после себя лишь облако пыли — характерный признак успешного заатмосферного перехвата.

Ранее Life.ru сообщал, что за последние 24 часа в секторе Газа погибли не менее 81 человека в результате израильских авиаударов. Согласно оперативным данным, 53 жертвы зафиксированы в городе Газа. Израильские военные продолжают наносить удары по пригородным районам, а также по южному городу Хан-Юнис.