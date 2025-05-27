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Регион
27 мая, 12:10

Москвичей призвали снизить градус апокалиптических погодных прогнозов

Синоптик Тишковец: В Москве в ближайшие недели не ожидается жара в 30 градусов

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Москвичам не стоит переживать из-за прогноза на конец мая и начало лето. Синоптик Евгений Тишковец призвал снизить градус апокалиптических прогнозов.

«Начнём с того, что 30 градусов не будет. То, что сегодня и ближайшие трое суток, во вторник, в среду и даже большую часть четверга действительно, Москва будет находиться под влиянием антициклона, поэтому сохранится преобладание переменной облачности и без осадков. Ночью не прохладнее +13… +16 градусов», — пояснил специалист в эфире радио «Комсомольская правда».

Финал недели будет дождливым, предупредил Тишковец. По его словам, в субботу и воскресенье температура воздуха снизится до плюс 20 градусов. Синоптик рассказал, что «язык тепла» нагрянет в самые северные регионы России, поэтому там температура окажется такой же, как и на юге страны.

«Но хотелось бы акцентировать внимание на том, что уже достаточно активное солнце, поэтому нужно ограничивать нахождение на открытом воздухе, особенно в период максимального солнца с 12 до 16 часов. Ну и ещё второй не очень приятный фактор — это сильный ветер. Он будет практически везде, такой дугой по всем западным регионам нашей страны, начиная от русского севера через центральную Россию и особенно на юге», — объяснил он.

Синоптик отметил, что лето 2025 года не будет сильно жарким. Оно станет комфортным и тёплым. Июнь по температуре будет умеренным, иногда пройдут дожди, поэтому купальный сезон наступит во второй декаде месяца. По словам специалиста, июль будет знойным и немного засушливым. А вот август в Центральной РФ выдастся спокойным и с не большим количеством осадков.

Синоптик пообещал ослабление жары в Москве к выходным, но температура всё равно превысит норму
Синоптик пообещал ослабление жары в Москве к выходным, но температура всё равно превысит норму

А вот синоптик Татьяна Позднякова считает, что в июне в Подмосковье ожидается аномальная жара. По словам специалиста, этот период может войти в историю метеонаблюдений как один из наиболее засушливых в последнее десятилетие.

Дарья Нарыкова
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