Москвичей призвали снизить градус апокалиптических погодных прогнозов

Москвичам не стоит переживать из-за прогноза на конец мая и начало лето. Синоптик Евгений Тишковец призвал снизить градус апокалиптических прогнозов.

«Начнём с того, что 30 градусов не будет. То, что сегодня и ближайшие трое суток, во вторник, в среду и даже большую часть четверга действительно, Москва будет находиться под влиянием антициклона, поэтому сохранится преобладание переменной облачности и без осадков. Ночью не прохладнее +13… +16 градусов», — пояснил специалист в эфире радио «Комсомольская правда».

Финал недели будет дождливым, предупредил Тишковец. По его словам, в субботу и воскресенье температура воздуха снизится до плюс 20 градусов. Синоптик рассказал, что «язык тепла» нагрянет в самые северные регионы России, поэтому там температура окажется такой же, как и на юге страны.

«Но хотелось бы акцентировать внимание на том, что уже достаточно активное солнце, поэтому нужно ограничивать нахождение на открытом воздухе, особенно в период максимального солнца с 12 до 16 часов. Ну и ещё второй не очень приятный фактор — это сильный ветер. Он будет практически везде, такой дугой по всем западным регионам нашей страны, начиная от русского севера через центральную Россию и особенно на юге», — объяснил он.

Синоптик отметил, что лето 2025 года не будет сильно жарким. Оно станет комфортным и тёплым. Июнь по температуре будет умеренным, иногда пройдут дожди, поэтому купальный сезон наступит во второй декаде месяца. По словам специалиста, июль будет знойным и немного засушливым. А вот август в Центральной РФ выдастся спокойным и с не большим количеством осадков.