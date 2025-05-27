В районе Пантелеймоновки под Авдеевкой зафиксирован авиационный удар украинских сил. По предварительным сведениям, поражение пришлось на придорожную территорию, характер повреждений указывает на применение авиабомбы.

А 24 мая Вооружённые Силы Российской Федерации нанесли комбинированный высокоточный удар по стратегическим объектам военной инфраструктуры Украины, включая предприятия военно-промышленного комплекса, производящие компоненты для ракетного вооружения, центры радиотехнической разведки и авиационные объекты СБУ в Киевской области. Кроме того, досталось логову «Азова»*.