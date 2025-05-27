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27 мая, 12:28

ВСУ ударили авиабомбой по посёлку Пантелеймоновка вблизи Авдеевки

Обложка © Пресс-служба Зеленского

Обложка © Пресс-служба Зеленского

В районе Пантелеймоновки под Авдеевкой зафиксирован авиационный удар украинских сил. По предварительным сведениям, поражение пришлось на придорожную территорию, характер повреждений указывает на применение авиабомбы.

«Возле дороги в Пантелеймоновке ВСУ ударили, предположительно, управляемой авиабомбой», — сообщили в оперативных службах ТАСС.

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А 24 мая Вооружённые Силы Российской Федерации нанесли комбинированный высокоточный удар по стратегическим объектам военной инфраструктуры Украины, включая предприятия военно-промышленного комплекса, производящие компоненты для ракетного вооружения, центры радиотехнической разведки и авиационные объекты СБУ в Киевской области. Кроме того, досталось логову «Азова»*.

*Террористическая организация, запрещённая на территории России

Александра Мышляева
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