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27 мая, 13:02

Огромный столб дыма после взрыва на химзаводе в Китае сняли на видео

South China Morning Post: На химическом заводе в Шаньдуне произошёл взрыв

Взрыв на химическом заводе в Шаньдуне. Обложка © Х

Взрыв на химическом заводе в Шаньдуне. Обложка © Х

На химическом заводе в восточной китайской провинции Шаньдун произошёл взрыв. Об этом сообщает South China Morning Post.

Взрыв на химическом заводе в Шаньдуне. Видео © Х / MonitorX99800

На данный момент неизвестно, сколько людей пострадало или погибло. Спасательные операции все еще в процессе.

Причина инцидента пока не установлена.

Согласно словам местных жителей, в результате взрыва в домах выбиты окна. Завод принадлежит компании Shandong Youdao Chemical, которая производит пестициды, фармацевтические препараты и другую химическую продукцию.

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Анастасия Никонорова
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