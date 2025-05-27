Огромный столб дыма после взрыва на химзаводе в Китае сняли на видео
South China Morning Post: На химическом заводе в Шаньдуне произошёл взрыв
Взрыв на химическом заводе в Шаньдуне. Обложка © Х
На химическом заводе в восточной китайской провинции Шаньдун произошёл взрыв. Об этом сообщает South China Morning Post.
Взрыв на химическом заводе в Шаньдуне. Видео © Х / MonitorX99800
На данный момент неизвестно, сколько людей пострадало или погибло. Спасательные операции все еще в процессе.
Причина инцидента пока не установлена.
Согласно словам местных жителей, в результате взрыва в домах выбиты окна. Завод принадлежит компании Shandong Youdao Chemical, которая производит пестициды, фармацевтические препараты и другую химическую продукцию.
Ранее в Хургаде прогремел взрыв у причала после столкновения двух катеров. По словам очевидцев, пожар, вызванный столкновением, не удавалось потушить более часа из-за сильного ветра, который раздувал огонь.