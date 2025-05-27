Огромный столб дыма после взрыва на химзаводе в Китае сняли на видео

На химическом заводе в восточной китайской провинции Шаньдун произошёл взрыв. Об этом сообщает South China Morning Post.

Взрыв на химическом заводе в Шаньдуне. Видео © Х / MonitorX99800

На данный момент неизвестно, сколько людей пострадало или погибло. Спасательные операции все еще в процессе.

Причина инцидента пока не установлена.

Согласно словам местных жителей, в результате взрыва в домах выбиты окна. Завод принадлежит компании Shandong Youdao Chemical, которая производит пестициды, фармацевтические препараты и другую химическую продукцию.