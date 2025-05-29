«Хотят ли они мира, убивая детей?»: Кузнецова раскрыла страшные последствия ударов ВСУ в 2025 году
Кузнецова: С начала года в России погибло 10 детей от обстрелов ВСУ
Зампред Госдумы Анна Кузнецова. Обложка © Пресс-служба Госдумы РФ / duma.gov.ru
С начала 2025 года в результате массированных обстрелов ВСУ гражданских объектов на территории России погибло 10 детей, ещё 92 ребёнка получили ранения. Как подчеркнула зампред Госдумы Анна Кузнецова, украинские силы целенаправленно наносят удары по социальной инфраструктуре — школам и больницам. По её словам, они выпустили более 38 тысяч снарядов по российской территории.
Кузнецова пообещала отправить в ООН данные об украинских обстрелах по «гражданке». Видео © Life.ru
«Все эти данные мы отправим в ООН и познакомим парламентариев с деятельностью тех, кто сегодня якобы призывает к миру. И на самом деле посмотрим, хотят ли они мира или они хотят войны, убивая детей, продолжая уничтожать гражданскую инфраструктуру», — сказала Кузнецова в беседе с Life.ru.
Ранее стало известно, что более 300 жителей Курской области погибли в результате вторжения ВСУ. По последним данным, в результате ударов ВСУ по гражданским объектам уже пострадало 794 человека, включая 26 детей, при этом судьба ещё около 800 человек остаётся неизвестной. Несмотря на масштабные разрушения и человеческие жертвы, украинские вооружённые формирования продолжают ежедневные обстрелы населённых пунктов Курщины.