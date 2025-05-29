С начала 2025 года в результате массированных обстрелов ВСУ гражданских объектов на территории России погибло 10 детей, ещё 92 ребёнка получили ранения. Как подчеркнула зампред Госдумы Анна Кузнецова, украинские силы целенаправленно наносят удары по социальной инфраструктуре — школам и больницам. По её словам, они выпустили более 38 тысяч снарядов по российской территории.

Кузнецова пообещала отправить в ООН данные об украинских обстрелах по «гражданке». Видео © Life.ru

«Все эти данные мы отправим в ООН и познакомим парламентариев с деятельностью тех, кто сегодня якобы призывает к миру. И на самом деле посмотрим, хотят ли они мира или они хотят войны, убивая детей, продолжая уничтожать гражданскую инфраструктуру», — сказала Кузнецова в беседе с Life.ru.