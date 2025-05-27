Гай Германика назвала Диану Арбенину токсичной из-за отказаться сниматься голой

Режиссёр Валерия Гай Германика рассказала о конфликте с певицей Дианой Арбениной, возникшем из-за её отказа сниматься обнажённой в рамках второго сезона сериала «Обоюдное согласие». Кинодеятель назвала солистку группы «Ночные снайперы» токсичной.

По словам Гай Германики, разногласия произошли из-за нежелания Арбениной выполнять просьбы, которые переросли в требования.

«Я в таких случаях выражаю недоумение, зачем вы пришли ко мне сниматься, если очевидно режиссёр я, который получает новые идеи из космоса не по графику. Персонаж для меня раскрывался по мере его роста и я видела его катарсис особенно, я придумала Анну и я хотела её растить», — написала Гай Германика в своём телеграм-канале.

Арбенина отказалась и случилась ссора, добавила Гай Германика.

Таким образом, режиссёр прокомментировала слова артистки на церемонии награждения Гильдии кастинг-директоров, где Арбенина получила приз «Открытие года» за свою роль в сериале. Со сцены певица заявила, что процесс съёмок был «полным недоразумением» и что она почти не видела режиссёра на площадке. Она также призналась, что изначально планировала отказаться от участия в проекте.

«Я не жалею, что не разделась», — подытожила Арбенина своё выступление.