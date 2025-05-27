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27 мая, 14:00

Пять человек погибли, ещё 19 получили ранения после взрыва на химзаводе в Китае

Пять человек погибли, ещё 19 получили ранения в результате мощного взрыва, произошедшего на химическом предприятии в восточной китайской провинции Шаньдун. Шесть человек числятся пропавшими без вести. Об этом сообщило агентство «Синьхуа».

Инцидент произошёл в городе Гаоми около полудня по местному времени. На месте чрезвычайного происшествия развернута масштабная спасательная операция: к ликвидации последствий привлечены более 230 сотрудников экстренных служб и 55 единиц спецтехники.

Причины взрыва устанавливаются, ведётся расследование.

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Ранее Life.ru сообщал, что на химическом заводе в восточной китайской провинции Шаньдун прогремел мощный взрыв, в результате которого в небо взмыл огромный столб чёрно-серого дыма. Предприятие принадлежит компании, производящей пестициды, фармацевтические препараты и другую химическую продукцию.

Обложка © Х / MonitorX99800

Владимир Озеров
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