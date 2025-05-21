Мужской монастырь появился в деле о смертельном взрыве на заводе в Сергиевом Посаде
Троице-Сергиева лавра признана пострадавшей в деле о взрыве в Сергиевом Посаде
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Мужской монастырь Троице-Сергиева лавра стал пострадавшей стороной в уголовном деле о взрыве в ангаре в Сергиевом Посаде в 2023 году, когда склад находился в аренде компании «Пиро-Росс», тогда погибли девять человек. Об этом сказано в материалах судебного дела.
Всего в деле числятся 11 потерпевших. В этом списке значится и православная религиозная организация ставропигиальный мужской монастырь Свято-Троицкая Сергиева лавра Русской православной церкви. Потерпевшей, помимо мужского монастыря, стало также УВД по Сергиево-Посадскому городскому округу Московской области. Как указано в документах суда, потерпевшие подали в суд гражданские иски.
Напомним, 9 августа 2023 года на складе пиротехники в подмосковном Сергиевом Посаде прогремел взрыв. Причиной стало нарушение технологического процесса в производственном цеху. Ангар принадлежит компании «Пиро-Росс», который незадолго до ЧП был признан признанной банкротом. Суд арестовал технического директора организации Сергея Чанкаева. Позже под арест взяты и два других начальника фирмы: Олег Юров и Александр Варенов. В результате взрыва погибло девять и пострадало более 100 человек. Обвиняемым грозит до семи лет лишения свободы. Им вменяется статья «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц».