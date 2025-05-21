Мужской монастырь появился в деле о смертельном взрыве на заводе в Сергиевом Посаде

Мужской монастырь Троице-Сергиева лавра стал пострадавшей стороной в уголовном деле о взрыве в ангаре в Сергиевом Посаде в 2023 году, когда склад находился в аренде компании «Пиро-Росс», тогда погибли девять человек. Об этом сказано в материалах судебного дела.