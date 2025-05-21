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21 мая, 07:38

Мужской монастырь появился в деле о смертельном взрыве на заводе в Сергиевом Посаде

Троице-Сергиева лавра признана пострадавшей в деле о взрыве в Сергиевом Посаде

Обложка © lavra.ru

Обложка © lavra.ru

Мужской монастырь Троице-Сергиева лавра стал пострадавшей стороной в уголовном деле о взрыве в ангаре в Сергиевом Посаде в 2023 году, когда склад находился в аренде компании «Пиро-Росс», тогда погибли девять человек. Об этом сказано в материалах судебного дела.

Всего в деле числятся 11 потерпевших. В этом списке значится и православная религиозная организация ставропигиальный мужской монастырь Свято-Троицкая Сергиева лавра Русской православной церкви. Потерпевшей, помимо мужского монастыря, стало также УВД по Сергиево-Посадскому городскому округу Московской области. Как указано в документах суда, потерпевшие подали в суд гражданские иски.

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Напомним, 9 августа 2023 года на складе пиротехники в подмосковном Сергиевом Посаде прогремел взрыв. Причиной стало нарушение технологического процесса в производственном цеху. Ангар принадлежит компании «Пиро-Росс», который незадолго до ЧП был признан признанной банкротом. Суд арестовал технического директора организации Сергея Чанкаева. Позже под арест взяты и два других начальника фирмы: Олег Юров и Александр Варенов. В результате взрыва погибло девять и пострадало более 100 человек. Обвиняемым грозит до семи лет лишения свободы. Им вменяется статья «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

Татьяна Миссуми
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