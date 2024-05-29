Хозяину склада в Сергиевом Посаде ужесточили статью из-за гибели 9 человек при взрыве

Следственный комитет России ужесточил обвинение техническому директору фирмы "Пиро-Росс" Сергею Чанкаеву — фигуранту уголовного дела о взрыве на территории Загорского оптико-механического завода (ЗОМЗ) в Сергиевом Посаде в августе 2023 года. Об этом пишет "Коммерсант".

По сведениям издания, бизнесмену теперь вменяется статья "Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц". До этого он проходил по статье о смерти одного человека. Таким образом, по новому обвинению Чанкаеву грозит до семи лет лишения свободы.