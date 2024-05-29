Хозяину склада в Сергиевом Посаде ужесточили статью из-за гибели 9 человек при взрыве
СК ужесточил обвинение бизнесмену Чанкаеву по делу о взрыве в Сергиевом Посаде
Место взрыва в Сергиевом Посаде. Обложка © Telegram / Администрация Сергиево-Посадского городского округа
Следственный комитет России ужесточил обвинение техническому директору фирмы "Пиро-Росс" Сергею Чанкаеву — фигуранту уголовного дела о взрыве на территории Загорского оптико-механического завода (ЗОМЗ) в Сергиевом Посаде в августе 2023 года. Об этом пишет "Коммерсант".
По сведениям издания, бизнесмену теперь вменяется статья "Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц". До этого он проходил по статье о смерти одного человека. Таким образом, по новому обвинению Чанкаеву грозит до семи лет лишения свободы.
Напомним, 9 августа 2023 года на складе пиротехники в подмосковном Сергиевом Посаде прогремел взрыв. Причиной стало нарушение технологического процесса. Ангар принадлежит компании "Пиро-Росс", ещё в марте признанной банкротом. Суд арестовал технического директора организации Сергея Чанкаева. По данным СК, в результате взрыва погибло девять и пострадало более 100 человек.