Завершены поисковые работы на месте взрыва на складе в Сергиевом Посаде

В Сергиевом Посаде закончены поиски на месте взрыва на складе с пиротехникой, однако следствие по делу продолжается. Об этом сообщили в администрации Сергиево-Посадского городского округа Московской области.

"Поисковые работы на месте взрыва на территории ЗОМЗа (Загорского оптико-механического завода. — Прим. Лайфа) завершены. Следственные действия продолжаются", — указано в тексте.