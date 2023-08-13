Завершены поисковые работы на месте взрыва на складе в Сергиевом Посаде
В Сергиевом Посаде закончены поиски на месте взрыва на складе с пиротехникой, однако следствие по делу продолжается. Об этом сообщили в администрации Сергиево-Посадского городского округа Московской области.
"Поисковые работы на месте взрыва на территории ЗОМЗа (Загорского оптико-механического завода. — Прим. Лайфа) завершены. Следственные действия продолжаются", — указано в тексте.
Каждой семье, в которой кто-то из родственников продолжает числиться пропавшим без вести в результате ЧП, будет назначен куратор для психологической поддержки и дальнейшего информирования по ситуации, добавили в администрации.
Напомним, 9 августа на складе пиротехники в подмосковном Сергиевом Посаде прогремел взрыв. По предварительным данным, причиной стало нарушение технологического процесса. Ангар принадлежит компании "Пиро-Росс", ещё в марте признанной банкротом. Пострадало 80 человек, один погиб. Ещё восемь до сих пор числятся пропавшими без вести. Суд арестовал до 9 октября технического директора организации Сергея Чанкаева.