Объявлено о выплатах пострадавшим при взрыве в Сергиевом Посаде
Воробьёв: Семьям погибших при взрыве в Сергиевом Посаде выплатят по 2 млн рублей
Власти Московской области выплатят по два миллиона рублей семьям погибших при взрыве в Сергиевом Посаде, тяжелораненым — по 500 тысяч рублей. Об этом заявил губернатор региона Андрей Воробьёв.
Воробьёв рассказал о выплатах семьям погибших и пострадавшим при взрыве в Сергиевом Посаде. Видео © Telegram / Воробьёв LIVE
"Сейчас тяжелее всего родным и близким погибшей женщины и родственникам тех восьми человек, кто считается пропавшими без вести. Есть решение о специальных региональных выплатах — два миллиона рублей — семьям погибших. Тяжело раненым, которые сейчас в реанимации, — по 500 тысяч рублей. Госпитализированным с переломами — по 300 тысяч. А тем, кто получил лёгкие травмы, — по 100 тысяч рублей", — написал он в телеграм-канале.
Также губернатор призвал "как можно скорее вернуть город к нормальной жизни, восстановить дома и инфраструктуру". По его данным, в результате взрыва повреждены 440 квартир, 20 частных домов, котельная и пять объектов инфраструктуры, включая две школы и колледж. Кроме того, различные повреждения получили 184 автомобиля.
Напомним, 9 августа на складе пиротехники в Сергиевом Посаде прогремел взрыв. По предварительным данным, это произошло из-за нарушения технологического процесса. По официальной информации, один человек скончался. Изначально сообщалось, что 12 человек после взрыва пропали без вести. Позже выяснилось, что четверо пропавших нашлись живыми. Они попали в список по ошибке.
Telegram / Воробьёв LIVE