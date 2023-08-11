Объявлено о выплатах пострадавшим при взрыве в Сергиевом Посаде

Власти Московской области выплатят по два миллиона рублей семьям погибших при взрыве в Сергиевом Посаде, тяжелораненым — по 500 тысяч рублей. Об этом заявил губернатор региона Андрей Воробьёв.

"Сейчас тяжелее всего родным и близким погибшей женщины и родственникам тех восьми человек, кто считается пропавшими без вести. Есть решение о специальных региональных выплатах — два миллиона рублей — семьям погибших. Тяжело раненым, которые сейчас в реанимации, — по 500 тысяч рублей. Госпитализированным с переломами — по 300 тысяч. А тем, кто получил лёгкие травмы, — по 100 тысяч рублей", — написал он в телеграм-канале.