ВСУ ударили по больнице в херсонском селе Алёшки, пострадала 85-летняя женщина

ВСУ ударили по больнице в селе Алёшки. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

ВСУ ударили по больнице в селе Алёшки. Фото © Telegram / Владимир Сальдо

«Ночью в Алёшках вражеский дрон ударил по районной больнице. Пострадала 85-летняя женщина, повреждён корпус ЦРБ и машина скорой помощи. Удар был нанесён прицельно — туда, где лечат и спасают», — написал Сальдо у себя в телеграм-канале.