Убит Андрей Портнов
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 мая, 14:48

ВСУ ударили по больнице в херсонском селе Алёшки, пострадала 85-летняя женщина

ВСУ ударили по больнице в селе Алёшки. Обложка © Telegram / Владимир Сальдо

ВСУ ударили по больнице в селе Алёшки. Обложка © Telegram / Владимир Сальдо

ВСУ ударили по больнице в селе Алёшки. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

ВСУ ударили по больнице в селе Алёшки. Фото © Telegram / Владимир Сальдо

ВСУ ударили по больнице в селе Алёшки. Фото © Telegram / Владимир Сальдо

«Ночью в Алёшках вражеский дрон ударил по районной больнице. Пострадала 85-летняя женщина, повреждён корпус ЦРБ и машина скорой помощи. Удар был нанесён прицельно — туда, где лечат и спасают», — написал Сальдо у себя в телеграм-канале.

ВСУ ударили авиабомбой по посёлку Пантелеймоновка вблизи Авдеевки
ВСУ ударили авиабомбой по посёлку Пантелеймоновка вблизи Авдеевки

Ранее Life.ru сообщал, что всего за ночь на 27 мая ПВО сбила 99 украинских дронов над регионами России. В Белгородской и Воронежской областях было уничтожено 56 и 25 украинских ударных дронов соответственно. Над территорией Владимирской области воздушная оборона нейтрализовала 7 вражеских беспилотников.

Александра Мышляева
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Херсонская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar