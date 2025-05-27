ВСУ ударили по больнице в херсонском селе Алёшки, пострадала 85-летняя женщина
ВСУ ударили по больнице в селе Алёшки. Обложка © Telegram / Владимир Сальдо
ВСУ ударили по больнице в селе Алёшки. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
ВСУ ударили по больнице в селе Алёшки. Фото © Telegram / Владимир Сальдо
«Ночью в Алёшках вражеский дрон ударил по районной больнице. Пострадала 85-летняя женщина, повреждён корпус ЦРБ и машина скорой помощи. Удар был нанесён прицельно — туда, где лечат и спасают», — написал Сальдо у себя в телеграм-канале.
Ранее Life.ru сообщал, что всего за ночь на 27 мая ПВО сбила 99 украинских дронов над регионами России. В Белгородской и Воронежской областях было уничтожено 56 и 25 украинских ударных дронов соответственно. Над территорией Владимирской области воздушная оборона нейтрализовала 7 вражеских беспилотников.