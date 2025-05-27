Скользкое вторжение: Гигантские испанские слизни и улитки атакуют Центральную Россию

В центральных регионах России начинается нашествие крупных испанских слизней и виноградных улиток, которые в этом году из-за жары появились примерно на месяц раньше обычного. Слизни длиной до 15 сантиметров стали встречаться в России последние несколько лет. Они вызывают отвращение и доставляют серьёзные проблемы садоводам, массово уничтожая овощи, ягоды и декоративные растения, сообщает Telegram-канал SHOT.

Испанские слизни и виноградные улитки накрывают центральные регионы России. Обложка © SHOT

Испанские слизни и виноградные улитки атакуют центральные регионы России. Видео © SHOT

По словам зоологов, слизни быстро размножаются, вытесняют местные виды и могут переносить паразитов, опасных для животных и человека. Виноградные улитки расселились в Подмосковье ещё раньше — их появление связано с повышением среднегодовой температуры. Сейчас моллюсков уже можно встретить и в других тёплых регионах страны.

В интернет-чатах люди делятся советами по борьбе с этими вредителями: вручную собирать слизней в бутылки и уничтожать, использовать специальные препараты, а также устанавливать ловушки вокруг забора. Некоторые отмечают, что слизни любят пиво, предлагая заманивать их в сосуд с напитком.