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27 мая, 15:52

Жительница Уфы родила две «королевские двойни» подряд

Обложка © Telegram / Айрат Рахматуллин

Обложка © Telegram / Айрат Рахматуллин

Жительница Уфы стала мамой «королевской двойни» — на свет появились мальчик и девочка. Это произошло спустя 1,8 года после её последних родов, когда она родила разнополых близнецов. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Айрат Рахматуллин. По его словам, в обоих случаях зачатие произошло естественным путём.

«Двойняшки в наше время — не редкость. Частота многоплодной беременности увеличилась в связи с активным внедрением программ ЭКО. Но в семье Корнеевых это уже вторая подряд «королевская двойня», зачатая естественным путём. Это настоящее чудо!» — написал он у себя в телеграм-канале.

Теперь в семье Корнеевых пятеро детей: помимо двух пар близнецов (двух мальчиков и двух девочек), у супругов есть старший сын.

В семье России-Святоссии-Святороссии и Рода-Природы-Родушки родился Мир-Святомир-Владимир
В семье России-Святоссии-Святороссии и Рода-Природы-Родушки родился Мир-Святомир-Владимир

Ранее Life.ru рассказывал, что в столичной больнице имени В.В. Вересаева Надежда и Иван встретили пополнение в семье — у пары родился четырнадцатый ребёнок. Роды прошли благополучно, а 40-летняя мама отметила высокий уровень медицинской помощи.

Александра Мышляева
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