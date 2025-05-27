В Подмосковье овчарка выпала с балкона 15-го этажа, спасаясь от жары

Сотрудники полиции в Мытищах начали проверку по факту гибели овчарки, выпавшей с балкона 15-го этажа. Об этом сообщает пресс-служба полиции Подмосковья. Инцидент, произошедший 26 мая на улице Станционной, шокировал очевидцев, которые и вызвали правоохранителей.

Ужасающие кадры падения девятилетней овчарки по кличке Дэн вызвали волну общественного негодования, обрушившегося на хозяев. Хозяйка пса, допрошенная полицией, подтвердила, что в момент трагедии дома никого не было — только питомцы. Уходя из дома, женщина открыла окно, чтобы проветрить помещение, пишет сайт MK.Ru.

Полицейские продолжают изучать обстоятельства гибели животного, рассматривая несколько версий произошедшего. Вероятно, Дэн, изнывавший от аномальной жары, самостоятельно вышел на балкон, где дверь могла случайно захлопнуться. До этого пёс рос в деревне и понятия не имел, что такое балкон, а также не испытывал страха высоты.