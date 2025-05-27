В Госдуме отреагировали на пугающую статистику возросшей смерти хоккеистов

В погоне за спортивными успехами забота о здоровье у многих профессиональных спортсменов и их агентов отходит на второй план, превращаясь в формальность. Такое мнение в разговоре с «Постньюс» выразил член комитета Госдумы по физической культуре и спорту Роман Терюшков, комментируя рост случаев внезапной смерти среди хоккеистов.

Он отметил, что в отличие от любительского спорта, профессиональный требует от атлетов колоссальной отдачи и подготовки на пределе возможностей. В хоккее и футболе высокие гонорары подогревают конкуренцию, и на фоне стремления к результату спортсмены часто игнорируют медицинские заключения, которые выдают клубные врачи в ходе сезонных обследований.

«Профессиональные лиги должны не только контролировать финансовую дисциплину клубов, но и строго следить за медицинской. Результаты врачебных комиссий должны тщательно анализироваться, и при наличии противопоказаний игроки не должны допускаться к участию в матчах», — подчеркнул депутат.

Он добавил, что клубы обязаны нести ответственность не только за лечение и реабилитацию травмированных спортсменов, но и за ущерб здоровью, в том числе связанному с сердечно-сосудистыми нарушениями.