Келлог утверждает, что общие потери РФ и Украины превысили 1,2 млн человек
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Спецпредставитель американского президента Кит Келлог в интервью Fox Business заявил о превышении суммарных потерь в украинском конфликте отметки в 1,2 млн человек. Дипломат обратил внимание, что этот показатель существенно выше американских потерь в годы Второй мировой.
Келлог допустил возможность проведения новых российско-украинских консультаций в Женеве, отметив при этом, что Вашингтон ожидает конкретных мирных предложений от Москвы, тогда как украинские инициативы уже рассмотрены.
Ранее Келлог заявил, что российский лидер Владимир Путин, Дональд Трамп и Владимир Зеленский могут встретиться в Женеве после передачи мирного меморандума РФ Киеву. Он уточнил, что Украина свои условия для заключения мира уже передала Москве.