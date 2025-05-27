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Регион
27 мая, 15:23

Келлог утверждает, что общие потери РФ и Украины превысили 1,2 млн человек

Обложка ©Shutterstock / FOTODOM / photowalking

Обложка ©Shutterstock / FOTODOM / photowalking

Спецпредставитель американского президента Кит Келлог в интервью Fox Business заявил о превышении суммарных потерь в украинском конфликте отметки в 1,2 млн человек. Дипломат обратил внимание, что этот показатель существенно выше американских потерь в годы Второй мировой.

Келлог допустил возможность проведения новых российско-украинских консультаций в Женеве, отметив при этом, что Вашингтон ожидает конкретных мирных предложений от Москвы, тогда как украинские инициативы уже рассмотрены.

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Ранее Келлог заявил, что российский лидер Владимир Путин, Дональд Трамп и Владимир Зеленский могут встретиться в Женеве после передачи мирного меморандума РФ Киеву. Он уточнил, что Украина свои условия для заключения мира уже передала Москве.

Александра Мышляева
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