Келлог утверждает, что общие потери РФ и Украины превысили 1,2 млн человек

Спецпредставитель американского президента Кит Келлог в интервью Fox Business заявил о превышении суммарных потерь в украинском конфликте отметки в 1,2 млн человек. Дипломат обратил внимание, что этот показатель существенно выше американских потерь в годы Второй мировой.

Келлог допустил возможность проведения новых российско-украинских консультаций в Женеве, отметив при этом, что Вашингтон ожидает конкретных мирных предложений от Москвы, тогда как украинские инициативы уже рассмотрены.