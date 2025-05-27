В Европе заподозрили Pornhub в нарушении закона

Еврокомиссия (ЕК) инициировала расследование в отношении Pornhub и других порносайтов. Их подозревают в нарушении Акта цифровых услуг ЕС, в том числе «недостаточных мерах по защите порнографического контента от доступа несовершеннолетних». Об этом говорится в заявлении пресс-службы ЕК.

«Порнография не должна быть доступна детям. Еврокомиссия начала расследование в отношении четырёх ресурсов, поставляющих порнографический контент, по подозрению, что они не предпринимают достаточных мер по защите своего контента от доступа несовершеннолетних», — говорится в публикации.

В регуляторе добавили, что пригласили представителей указанных сайтов для предоставления разъяснений по обозначенной проблематике в качестве первого шага. Результатам расследования может стать штраф, составляющий до 15% годового оборота компании и — в крайнем случае — блокировка ресурса на территории Евросоюза.