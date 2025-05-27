По грибы, да по ягоды: Россиянам предлагают купить модные вёдра по 16 тысяч рублей

Московский бренд ODOR Никиты Калмыкова запустил в продажу дизайнерские вёдра для сбора грибов по цене 16 000 рублей. Необычный аксессуар позиционируется как модный must-have сезона.

«Ведро предназначено для переноски и хранения продуктов, а также используется для декора и коллекционирования», — говорится в описании товара.

Ранее Life.ru сообщал, что на рынках Московской области местная черешня конкурирует с заморскими фруктами – но не по вкусовым качествам, а по стоимости. Ценники на ранние сорта варьируются от 600 до 2500 рублей за килограмм.