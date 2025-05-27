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27 мая, 19:14

По грибы, да по ягоды: Россиянам предлагают купить модные вёдра по 16 тысяч рублей

Российский бренд ODOR начал продавать вёдра для грибов за 16 тысяч рублей

Обложка © © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / romauvarovdesign

Обложка © © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / romauvarovdesign

Московский бренд ODOR Никиты Калмыкова запустил в продажу дизайнерские вёдра для сбора грибов по цене 16 000 рублей. Необычный аксессуар позиционируется как модный must-have сезона.

«Ведро предназначено для переноски и хранения продуктов, а также используется для декора и коллекционирования», — говорится в описании товара.

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Ранее Life.ru сообщал, что на рынках Московской области местная черешня конкурирует с заморскими фруктами – но не по вкусовым качествам, а по стоимости. Ценники на ранние сорта варьируются от 600 до 2500 рублей за килограмм.

Александра Мышляева
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