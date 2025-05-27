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Регион
27 мая, 16:17

Стало известно, что написал злоумышленник с небогатой фантазией под авто военного в Москве

На коробке под авто военного в Москве написано то же оскорбление, что и на двери

На коробке, которую прикрепили к днищу автомобиля военного в Москве, было написано то же оскорбление, что и на двери. Об этом сообщает SHOT.

Выгрузка взрывозащитного контейнера. Видео © SHOT

Автоматизированный сапёр извлёк потенциально опасный предмет, прикреплённый к днищу внедорожника, принадлежащего московскому военнослужащему, и поместил его в специализированный контейнер для взрывоопасных веществ.

Неизвестный оставил оскорбление на авто российского офицера, которое могли заминировать в Москве
Неизвестный оставил оскорбление на авто российского офицера, которое могли заминировать в Москве

Напомним, под автомобилем российского военного в Москве оставили подозрительную коробку. Как выяснилось позже, машина принадлежит офицеру ВДВ РФ.

SHOT

Юрий Лысенко
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