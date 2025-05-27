Стало известно, что написал злоумышленник с небогатой фантазией под авто военного в Москве
На коробке под авто военного в Москве написано то же оскорбление, что и на двери
На коробке, которую прикрепили к днищу автомобиля военного в Москве, было написано то же оскорбление, что и на двери. Об этом сообщает SHOT.
Выгрузка взрывозащитного контейнера. Видео © SHOT
Автоматизированный сапёр извлёк потенциально опасный предмет, прикреплённый к днищу внедорожника, принадлежащего московскому военнослужащему, и поместил его в специализированный контейнер для взрывоопасных веществ.
Напомним, под автомобилем российского военного в Москве оставили подозрительную коробку. Как выяснилось позже, машина принадлежит офицеру ВДВ РФ.