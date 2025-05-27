В Перми матёрый физрук заставил прогульщиков сдавать зачёт по лыжам на траве

В Перми физрук политехнического техникума заставил двоих студентов сдавать зачёт по ходьбе на лыжах прямо на майской траве. Ситуацию сняли на видео, которое завирусилось в соцсетях.

Зачёт по ходьбе на лыжах в мае. Видео © VK / РОССИЯ 24/7 НОВОСТИ

Выяснилось, что санкции были применены к прогульщикам, которые не сдали зачёт своевременно — зимой. В ролике видно, как два молодых человека в сопровождении мужчины в спортивном костюме вышагивают по траве на лыжах. Один из парней оступается и чуть не падает, а физрук характерно разводит руками — «ну а чего ты ожидал?»

Руководство учебного заведения провело с педагогом беседу. Его попросили так больше не делать. Зачёты, к слову, ребята получили.

«Проведено служебное расследование. Преподаватель физкультуры техникума таким образом решил принять у студентов зачет по лыжной подготовке, который они не сдали зимой. С педагогом проведена беседа о недопустимости применения таких способов ликвидации задолженностей студентов», — цитирует РИА «Новости» комментарий регионального Минобра.