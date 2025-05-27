Матвиенко возложила цветы к Медному всаднику в честь 322-летия Петербурга

В день 322-летия Северной столицы спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко возглавила церемонию возложения цветов к Медному всаднику. В сопровождении почётного караула председатель СФ прошла по алой ковровой дорожке и, положив роскошный букет роз к подножию монумента, отдала дань уважения основателю города, склонив голову и приложив руку к сердцу.

В церемонии вместе с председателем Совета Федерации участвовали высокопоставленные гости: полпред президента в СЗФО Александр Гуцан, замминистра обороны Анна Цивилёва, губернатор Петербурга Александр Беглов, главком ВМФ адмирал Александр Моисеев, а также группа депутатов Государственной Думы и почётных граждан города.

Завершилось мероприятие торжественным прохождением роты почётного караула под аккомпанемент Адмиралтейского оркестра — музыкального коллектива, сохраняющего традиции Ленинградской военно-морской базы.