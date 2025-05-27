МВД окажет кикбоксёрам помощь с утерянными паспортами после публикации Life.ru

Она узнала, что в нескольких СМИ и Telegram-каналах появилась информация о возникших трудностях с документами, их заграничные паспорта были утеряны в одном из визовых центров Екатеринбурга, что мешает им выехать за пределы страны. По словам Волк, представители правоохранительных органов готовы помочь спортсменам и их тренерам.

Напомним, что в начале мая спортсмены обратились в визовый центр в Екатеринбурге, чтобы оформить заграничные паспорта, необходимые для участия в турнире в Лиссабоне, который состоялся 8 мая. Однако после подачи документов они не смогли вылететь на мероприятие и до сих пор не получили свои паспорта. Представители уральских спортсменов сообщили, что в посольстве им говорят о потере паспортов, но не предоставляют конкретной информации о дальнейших действиях. В результате инцидента кикбоксёры уже пропустили один важный турнир и рискуют не попасть на чемпионат Европы, который пройдёт в Молдавии в июне.