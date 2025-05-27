В Киеве перечислили красные линии по мирному договору с Россией
Замглавы офиса Зеленского: Киев не примет российский статус пяти регионов
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Представитель украинского руководства Игорь Брусило обозначил невозможность признания Киевом российского статуса пяти регионов. По его словам, это станет непреодолимым препятствием для подписания любого мирного документа, если подобное условие будет включено в российские предложения.
«Для нас остаются неприемлемыми те же позиции, на которых мы находились и прежде — это невозможность юридического признания Крыма российской территорией, невозможность признания четырёх областей территорией России», — сообщил Брусило в эфире телеканала «Рада».
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что Москва продолжает работу над мирным меморандумом по Украине. Она отметила, что российская сторона направит доработанный документ украинским властям и будет ожидать их ответных предложений. При этом дипломат обратила внимание на попытки Киева демонстрировать переговорную позицию через позицию силы.