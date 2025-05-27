В Киеве перечислили красные линии по мирному договору с Россией

Представитель украинского руководства Игорь Брусило обозначил невозможность признания Киевом российского статуса пяти регионов. По его словам, это станет непреодолимым препятствием для подписания любого мирного документа, если подобное условие будет включено в российские предложения.

«Для нас остаются неприемлемыми те же позиции, на которых мы находились и прежде — это невозможность юридического признания Крыма российской территорией, невозможность признания четырёх областей территорией России», — сообщил Брусило в эфире телеканала «Рада».