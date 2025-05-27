Украина передала США предложения по прекращению огня

Украинская сторона официально направила Соединённым Штатам предложение о введении режима полного и безусловного прекращения огня в зоне специальной военной операции, о чём сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Брусило, добавив, что следующим шагом в переговорном процессе может стать возобновление практики взаимного обмена военнопленными между сторонами конфликта.

«Это прекращение огня должно быть безусловным, потому что это даст возможность сесть за стол переговоров. Все другие этапы будут обозначены во время этих переговоров», — заявил украинский чиновник.в эфире телеканала «Рада».