Юнармейцы открыли девятилетие программы на форуме «Плечом к плечу»

В Москве с 26 по 29 мая проходит Всероссийский юнармейский форум «Плечом к плечу». Сегодня, 27 мая на юнармейцы со всей страны участвовали в насыщенной программе, состоящей из 10 тематических секций. Об этом сообщили в телеграм-канале Движения «ЮНАРМИЯ».

Ребята разрабатывают идеи в деловой игре, управляют беспилотниками, осваивают сапёрное дело с инструкторами, участвуют в исторических реконструкциях, проходят верёвочный курс и отрабатывают туристические навыки. Также они знакомятся с военными вузами и сражаются в лазертаге.

Кроме того, юнармейцы приняли участие в торжественной церемонии возложения гирлянды и цветов к Мемориалу памяти воинов 5-й армии Западного фронта, погибших в 1941 году при обороне Москвы.