Убит Андрей Портнов
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 мая, 19:31

Юнармейцы открыли девятилетие программы на форуме «Плечом к плечу»

Обложка © Telegram/Юнармия

Обложка © Telegram/Юнармия

В Москве с 26 по 29 мая проходит Всероссийский юнармейский форум «Плечом к плечу». Сегодня, 27 мая на юнармейцы со всей страны участвовали в насыщенной программе, состоящей из 10 тематических секций. Об этом сообщили в телеграм-канале Движения «ЮНАРМИЯ».

Ребята разрабатывают идеи в деловой игре, управляют беспилотниками, осваивают сапёрное дело с инструкторами, участвуют в исторических реконструкциях, проходят верёвочный курс и отрабатывают туристические навыки. Также они знакомятся с военными вузами и сражаются в лазертаге.

Кроме того, юнармейцы приняли участие в торжественной церемонии возложения гирлянды и цветов к Мемориалу памяти воинов 5-й армии Западного фронта, погибших в 1941 году при обороне Москвы.

Участник программы «Время Героев» Владислав Головин возглавил «Юнармию»
Участник программы «Время Героев» Владислав Головин возглавил «Юнармию»

Ранее Life.ru писал, что в честь Международного женского дня юнармейцы из разных уголков России, включая Забайкальский и Краснодарский края, Новгородскую и Амурскую области, приняли участие во всероссийской акции «Километр красоты». Юные участники акции прошлись по центральным улицам городов и поздравили женщин с праздником 8 Марта. Они вручили им цветы и открытки, которые сделали своими руками. Также ребята навестили матерей, жён и дочерей участников специальной военной операции.

Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Другие новости
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar