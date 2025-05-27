Путин: Платформа «Россия — страна возможностей» собрала более 25 млн человек

За семь лет участия в различных программах платформы «Россия — страна возможностей» к её акциям присоединились более 25 миллионов человек. Об этом сообщил президент России Владимир Путин.

Во время заседания наблюдательного совета, посвященного седьмой годовщине этой программы, глава государства подчеркнул, что «проект получился интересный, большой, масштабный».

«За это время к различным программам этой платформы подключилось более 25 миллионов человек — масштаб серьезный, что, безусловно, говорит о том, что работа этой программы нужна, актуальна и предлагаемые форматы пользуются вниманием, интересом и доверием со стороны всех её участников», — сказал глава государства.

Президент также отметил, что такой результат действительно впечатляет. Это свидетельствует о наличии в стране активных и целеустремлённых людей, готовых двигаться вперед. Путин добавил, что многие из них стремятся улучшать свои знания и навыки, покорять новые вершины и добиваться успеха во благо граждан, общества и всей страны. Он также указал на важность самореализации и достижения значимых результатов для каждого участника программы.

Платформа «Россия — страна возможностей» появилась по указу президента 22 мая 2018 года. За семь лет организация реализовала более 60 проектов, конкурсов и олимпиад. Среди них можно выделить «Лидеры России», «Это у нас семейное», «Флагманы образования», «ТопБЛОГ», «Я — профессионал», Международный строительный чемпионат и другие мероприятия. Платформа объединила участников из 89 регионов России и свыше 150 стран мира.