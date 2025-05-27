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27 мая, 19:43

Более 200 тысяч индийцев отменили отдых в Турции из-за поддержки Пакистана

Турция. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / BTWImages

Турция. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / BTWImages

Турецкие курорты внезапно потеряли 200 тысяч туристов из Индии. Путешественники решили не отправляться на отдых, что привело к снижению объёма бронирования на 300%.

Ситуация возникла на фоне конфликта между Индией и Пакистаном. Турция поддержала Исламабад, что стало причиной призыва из Дели к своих туристам бойкотировать курорты Турции, сообщает портал «Турпром».

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Протест индийских граждан ударил по туриндустрии Турции. Многие из их туристов готовы были тратить деньги на дорогой сервис. Также богатые жители Дели начали отменять масштабные свадьбы в Стамбуле, Анталии и Бодруме. В условиях кризиса турецкие компании решили сосредоточиться на китайских клиентах.

Как сообщал Life.ru, Анкара официально подтвердила поддержку Исламабаду на фоне обострившегося конфликта с Индией. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан охарактеризовал действия Нью-Дели как нарушение суверенитета соседнего государства.

Лия Мурадьян
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