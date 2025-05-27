Более 200 тысяч индийцев отменили отдых в Турции из-за поддержки Пакистана

Турецкие курорты внезапно потеряли 200 тысяч туристов из Индии. Путешественники решили не отправляться на отдых, что привело к снижению объёма бронирования на 300%.

Ситуация возникла на фоне конфликта между Индией и Пакистаном. Турция поддержала Исламабад, что стало причиной призыва из Дели к своих туристам бойкотировать курорты Турции, сообщает портал «Турпром».

Протест индийских граждан ударил по туриндустрии Турции. Многие из их туристов готовы были тратить деньги на дорогой сервис. Также богатые жители Дели начали отменять масштабные свадьбы в Стамбуле, Анталии и Бодруме. В условиях кризиса турецкие компании решили сосредоточиться на китайских клиентах.