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27 мая, 20:19

Мишустин распорядился об открытии генконсульства в Египте

Россия откроет генконсульство в Шарм-эш-Шейхе по распоряжению Мишустина

Михаил Мишустин. Обложка © ТАСС/Эрик Романенко

Михаил Мишустин. Обложка © ТАСС/Эрик Романенко

Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился об открытии генерального консульства в Шарм-эш-Шейхе. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации. В документе указано, что МИД России должен определить количество сотрудников нового генконсульства в рамках установленной нормы для заграничных учреждений и утвердить его штатное расписание.

«Открыть генеральное консульство Российской Федерации в г. Шарм-эш-Шейхе (Арабская Республика Египет). <...> МИД России установить штатную численность работников генерального консульства Российской Федерации в г. Шарм-эш-Шейхе в пределах установленной численности работников загранучреждений МИД России и утвердить его штатное расписание», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что финансирование открытия и функционирования консульства будет осуществляться за счёт бюджетных средств, предусмотренных МИД РФ в федеральном бюджете на текущий финансовый год и плановый период для содержания зарубежных представительств.

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Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оценил решение Польши закрыть генеральное консульство России в Кракове. По его словам, это усугубляет и без того напряжённые отношения между странами.

Анастасия Никонорова
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