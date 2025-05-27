Мишустин распорядился об открытии генконсульства в Египте

Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился об открытии генерального консульства в Шарм-эш-Шейхе. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации. В документе указано, что МИД России должен определить количество сотрудников нового генконсульства в рамках установленной нормы для заграничных учреждений и утвердить его штатное расписание.

«Открыть генеральное консульство Российской Федерации в г. Шарм-эш-Шейхе (Арабская Республика Египет). <...> МИД России установить штатную численность работников генерального консульства Российской Федерации в г. Шарм-эш-Шейхе в пределах установленной численности работников загранучреждений МИД России и утвердить его штатное расписание», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что финансирование открытия и функционирования консульства будет осуществляться за счёт бюджетных средств, предусмотренных МИД РФ в федеральном бюджете на текущий финансовый год и плановый период для содержания зарубежных представительств.