В Австралии наводнение унесло корову в океан, но она выжила и вернулась к хозяину

Необычный инцидент произошёл в Австралии, где на берег океана выбросило корову, которая чудом выжила после долгого пребывания в воде. Как пишет Fox News, животное оказалось на пляже Олд-Бар, расположенном почти в двадцати километрах от места её постоянного обитания.

Свидетелем неожиданного появления коровы на побережье стала местная жительница, которая, заметив растерянное животное, сделала несколько снимков и поделилась ими в соцсетях. Позже выяснилось, что скорее всего корова была унесена в океан во время масштабного наводнения, обрушившегося на штат Новый Южный Уэльс. Владелец животного, увидев опубликованные снимки, связался с женщиной и забрал бурёнку.

Корову выбросило на берег после шторма в Австралии. Видео © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Layla Philipson

Стихийное бедствие, вызванное продолжительными ливнями, привело к серьёзным разрушениям в регионе. По предварительным данным, повреждено около десяти тысяч зданий, а число людей, оставшихся без крова, достигло пятидесяти тысяч.