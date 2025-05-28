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Регион
28 мая, 02:44

В Австралии наводнение унесло корову в океан, но она выжила и вернулась к хозяину

Корову выбросило на берег после шторма в Австралии

Необычный инцидент произошёл в Австралии, где на берег океана выбросило корову, которая чудом выжила после долгого пребывания в воде. Как пишет Fox News, животное оказалось на пляже Олд-Бар, расположенном почти в двадцати километрах от места её постоянного обитания.

Свидетелем неожиданного появления коровы на побережье стала местная жительница, которая, заметив растерянное животное, сделала несколько снимков и поделилась ими в соцсетях. Позже выяснилось, что скорее всего корова была унесена в океан во время масштабного наводнения, обрушившегося на штат Новый Южный Уэльс. Владелец животного, увидев опубликованные снимки, связался с женщиной и забрал бурёнку.

Корову выбросило на берег после шторма в Австралии. Видео © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Layla Philipson

Стихийное бедствие, вызванное продолжительными ливнями, привело к серьёзным разрушениям в регионе. По предварительным данным, повреждено около десяти тысяч зданий, а число людей, оставшихся без крова, достигло пятидесяти тысяч.

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Ранее на совхоз Тобольский в Оренбургской области обрушился мощный смерч, который принёс с собой ураганные порывы ветра. Они нанесли серьёзный ущерб, разрушив часть коровников. После этого на пастбище обрушился крупный град, размером с перепелиное яйцо. В результате этого бедствия многие коровы, к сожалению, погибли.

Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Layla Philipson

Артём Гапоненко
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