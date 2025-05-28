Личинку «Чужого» поймали рыбаки из Магадана

Неизвестное науке существо выловили рыбаки из Магадана в Охотском море. Морского обитателя обнаружили внутри камбалы, когда разделывали рыбку. Очевидцы отметили, что существо похоже на личинку из фильма Ридли Скотта «Чужой», сообщает Telegram-канал SHOT.

Неизвестный морской вид, найденный в рыбе. Обложка © Telegram / SHOT

Неизвестный морской вид, найденный в рыбе. Обложка © Telegram / SHOT

Неизвестный морской вид, найденный в рыбе. Обложка © Telegram / SHOT

«Лицехвата» передали московским учёным. По данным канала, исследованием существа сейчас занимаются ихтиологи кафедры одного из столичных вузов. Учёные уже отметили, что подобные животные им ранее не попадались.