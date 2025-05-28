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28 мая, 09:32

Личинку «Чужого» поймали рыбаки из Магадана

SHOT: Неизвестное науке существо нашли рыбаки внутри камбалы в Магадане

Неизвестное науке существо выловили рыбаки из Магадана в Охотском море. Морского обитателя обнаружили внутри камбалы, когда разделывали рыбку. Очевидцы отметили, что существо похоже на личинку из фильма Ридли Скотта «Чужой», сообщает Telegram-канал SHOT.

Неизвестный морской вид, найденный в рыбе. Обложка © Telegram / SHOT

Неизвестный морской вид, найденный в рыбе. Обложка © Telegram / SHOT

Неизвестный морской вид, найденный в рыбе. Обложка © Telegram / SHOT

Неизвестный морской вид, найденный в рыбе. Обложка © Telegram / SHOT

Неизвестный морской вид, найденный в рыбе. Обложка © Telegram / SHOT

Неизвестный морской вид, найденный в рыбе. Обложка © Telegram / SHOT

«Лицехвата» передали московским учёным. По данным канала, исследованием существа сейчас занимаются ихтиологи кафедры одного из столичных вузов. Учёные уже отметили, что подобные животные им ранее не попадались.

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Как сообщал Life.ru, ранее учёные доказали биологическое происхождение загадочных «инопланетных мумий» из Перу. Компьютерная томография одной из мумий выявила признаки насильственной смерти.

Обложка © Telegram / SHOT

Лия Мурадьян
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