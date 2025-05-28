Личинку «Чужого» поймали рыбаки из Магадана
SHOT: Неизвестное науке существо нашли рыбаки внутри камбалы в Магадане
Неизвестное науке существо выловили рыбаки из Магадана в Охотском море. Морского обитателя обнаружили внутри камбалы, когда разделывали рыбку. Очевидцы отметили, что существо похоже на личинку из фильма Ридли Скотта «Чужой», сообщает Telegram-канал SHOT.
«Лицехвата» передали московским учёным. По данным канала, исследованием существа сейчас занимаются ихтиологи кафедры одного из столичных вузов. Учёные уже отметили, что подобные животные им ранее не попадались.
Как сообщал Life.ru, ранее учёные доказали биологическое происхождение загадочных «инопланетных мумий» из Перу. Компьютерная томография одной из мумий выявила признаки насильственной смерти.
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