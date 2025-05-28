Генсек ООН Гутерриш выразил обеспокоенность атаками украинских БПЛА по России

Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что Антониу Гутерриш выражает крайнюю обеспокоенность в связи с сообщениями об атаках украинских беспилотников по территории России и пострадавших среди гражданского населения.

Заявление прозвучало на фоне обострения обстановки в приграничных регионах РФ. По данным Министерства обороны России, с 20 по 27 мая средствами ПВО было перехвачено 2 331 украинских беспилотных летательных аппарата. В ведомстве также отметили увеличение интенсивности атак, включая удары реактивными снарядами по различным объектам на российской территории.