Генсек ООН Гутерриш выразил обеспокоенность атаками украинских БПЛА по России
Антониу Гутерриш. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lev radin
Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что Антониу Гутерриш выражает крайнюю обеспокоенность в связи с сообщениями об атаках украинских беспилотников по территории России и пострадавших среди гражданского населения.
«Генеральный секретарь обеспокоен сообщаемыми последствиями ударов украинских беспилотников по гражданскому населению в Российской Федерации», — заявил Дюжаррик на брифинге.
Заявление прозвучало на фоне обострения обстановки в приграничных регионах РФ. По данным Министерства обороны России, с 20 по 27 мая средствами ПВО было перехвачено 2 331 украинских беспилотных летательных аппарата. В ведомстве также отметили увеличение интенсивности атак, включая удары реактивными снарядами по различным объектам на российской территории.