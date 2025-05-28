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Регион
27 мая, 22:36

Генсек ООН Гутерриш выразил обеспокоенность атаками украинских БПЛА по России

Антониу Гутерриш. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lev radin

Антониу Гутерриш. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lev radin

Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что Антониу Гутерриш выражает крайнюю обеспокоенность в связи с сообщениями об атаках украинских беспилотников по территории России и пострадавших среди гражданского населения.

«Генеральный секретарь обеспокоен сообщаемыми последствиями ударов украинских беспилотников по гражданскому населению в Российской Федерации», — заявил Дюжаррик на брифинге.

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Заявление прозвучало на фоне обострения обстановки в приграничных регионах РФ. По данным Министерства обороны России, с 20 по 27 мая средствами ПВО было перехвачено 2 331 украинских беспилотных летательных аппарата. В ведомстве также отметили увеличение интенсивности атак, включая удары реактивными снарядами по различным объектам на российской территории.

Артём Гапоненко
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