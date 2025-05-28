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Регион
27 мая, 23:11

ПВО уничтожила ещё четыре атаковавших Москву украинских БПЛА

БПЛА. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sibsky2016

БПЛА. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sibsky2016

Российские средства противовоздушной обороны уничтожили ещё четыре летевших на Москву украинских беспилотника. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Тем самым, по данным на 2:00 ночи, число атаковавших Москву БПЛА возросло до 18.

«Уничтожено ещё четыре вражеских БПЛА, атаковавших Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал Собянин в Telegram-канале.

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Перед этим об атаке беспилотников ВСУ сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз. В результате налёта в Брянске повредило шесть автомобилей и окна дома.

Лия Мурадьян
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