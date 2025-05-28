ПВО уничтожила ещё четыре атаковавших Москву украинских БПЛА

Российские средства противовоздушной обороны уничтожили ещё четыре летевших на Москву украинских беспилотника. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Тем самым, по данным на 2:00 ночи, число атаковавших Москву БПЛА возросло до 18.

«Уничтожено ещё четыре вражеских БПЛА, атаковавших Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал Собянин в Telegram-канале.