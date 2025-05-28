ПВО уничтожила ещё четыре атаковавших Москву украинских БПЛА
БПЛА. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sibsky2016
Российские средства противовоздушной обороны уничтожили ещё четыре летевших на Москву украинских беспилотника. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Тем самым, по данным на 2:00 ночи, число атаковавших Москву БПЛА возросло до 18.
«Уничтожено ещё четыре вражеских БПЛА, атаковавших Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал Собянин в Telegram-канале.
Перед этим об атаке беспилотников ВСУ сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз. В результате налёта в Брянске повредило шесть автомобилей и окна дома.