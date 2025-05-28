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Регион
27 мая, 23:48

Госдеп: США обеспокоены ответными ударами России по Украине

Эмблема Госдепа. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Collab Media

Эмблема Госдепа. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Collab Media

Соединённые Штаты выражают тревогу из-за ответных атак России на Украину. Официальный представитель Госдепартамента Тэмми Брюс озвучила это на брифинге, трансляция которого проходила на YouTube-канале ведомства.

Представитель Госдепа призвала обе стороны, Россию и Украину, проявить сдержанность и уклоняться от дальнейшей эскалации.

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Одновременно с этим генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш осудил удары беспилотников ВСУ по гражданским целям в России. Он указал на пострадавших среди мирного населения.

Лия Мурадьян
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