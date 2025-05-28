Жители Омска сообщили о нескольких взрывах, причина которых не ясна

Поздним вечером 27 мая жители Омска сообщили о нескольких взрывах в разных районах города и пригородных посёлках. Как сообщила РИА «Новости» пресс-секретарь губернатора Омской области Мина Ахвердиева, на все указанные адреса направлены сотрудники полиции для проверки информации и принятия необходимых мер.

К расследованию происшествий подключились специалисты министерства региональной безопасности Омской области и МЧС России. По данным ведомств, официальных сообщений о чрезвычайных ситуациях не поступало.