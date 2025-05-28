Жители Омска сообщили о нескольких взрывах, причина которых не ясна
Жители Омска сообщили о нескольких взрывах. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kamila Koziol
Поздним вечером 27 мая жители Омска сообщили о нескольких взрывах в разных районах города и пригородных посёлках. Как сообщила РИА «Новости» пресс-секретарь губернатора Омской области Мина Ахвердиева, на все указанные адреса направлены сотрудники полиции для проверки информации и принятия необходимых мер.
К расследованию происшествий подключились специалисты министерства региональной безопасности Омской области и МЧС России. По данным ведомств, официальных сообщений о чрезвычайных ситуациях не поступало.
Ранее в Омске был задержан работник супермаркета, который, в результате конфликта до смерти избил покупателя. В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело за причинение серьёзного вреда здоровью, повлекшего за собой смерть человека.