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28 мая, 03:21

Жители Омска сообщили о нескольких взрывах, причина которых не ясна

Жители Омска сообщили о нескольких взрывах. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kamila Koziol

Жители Омска сообщили о нескольких взрывах. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kamila Koziol

Поздним вечером 27 мая жители Омска сообщили о нескольких взрывах в разных районах города и пригородных посёлках. Как сообщила РИА «Новости» пресс-секретарь губернатора Омской области Мина Ахвердиева, на все указанные адреса направлены сотрудники полиции для проверки информации и принятия необходимых мер.

К расследованию происшествий подключились специалисты министерства региональной безопасности Омской области и МЧС России. По данным ведомств, официальных сообщений о чрезвычайных ситуациях не поступало.

Трёх человек достали из-под завалов после взрыва в пятиэтажке в Донецке
Трёх человек достали из-под завалов после взрыва в пятиэтажке в Донецке

Ранее в Омске был задержан работник супермаркета, который, в результате конфликта до смерти избил покупателя. В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело за причинение серьёзного вреда здоровью, повлекшего за собой смерть человека.

Артём Гапоненко
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