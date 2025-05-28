ВСУ бьют тревогу: Системы Patriot не справляются с российскими «Искандерами»

Система противовоздушной обороны Украины Patriot оказалась в затруднительном положении при попытках перехвата российских баллистических ракет «Искандер». Об этом в эфире телеканала «Рада» заявил начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат.

По его словам, «Искандеры» демонстрируют уникальные манёвры, что значительно усложняет работу систем Patriot.

«Эти ракеты летают по иной траектории и маневрируют, что затрудняет автоматический режим сбивания баллистики. Необходимо точно высчитать точку встречи противоракеты с целью, и эти колебания при заходе на цель вызывают трудности у системы», – пояснил Игнат.

Кроме того, он отметил, что Украина испытывает нехватку ракет для систем ПВО, включая Patriot. Вокруг Киева сосредоточено несколько дивизионов этих комплексов, однако они не обеспечивают стопроцентной защиты украинской столицы.