Украина оказалась в критической ситуации из-за отсутствия обязательств со стороны Запада по финансовой поддержке страны на следующий год. Об этом сообщает издание The Telegraph.

«У нас достаточно обязательств до конца этого года, в основном со стороны ЕС. Но на следующий год существует значительная неопределённость. До сих пор нет обязательств, которые гарантировали бы, что мы сможем пережить следующий год», – заявил экономист киевского Центра экономической стратегии Юрий Гайдай.

Как отметило издание, более половины бюджета Украины зависит от иностранного финансирования. Без помощи западных стран киевскому режиму грозят серьёзные экономические трудности. Основная надежда Киева заключается в том, чтобы убедить европейских лидеров в том, что инвестиции – это не просто «вбрасывание денег» в затяжной конфликт, а масштабный инвестиционный проект.

Европейский союз ранее обязался предоставить Киеву около 18 миллиардов евро кредитов до конца года, что является частью более широкой программы поддержки на сумму 45 миллиардов евро, согласованной с G7. Европейская комиссия предполагает, что эти кредиты будут погашаться из доходов от замороженных российских активов в течение 40 лет.