Украинский беспилотник сбит в Ивановской области

В ночь на 28 мая в Шуйском районе Ивановской области силами ПВО был уничтожен вражеский беспилотный летательный аппарат. Как сообщает правительство региона, инцидент произошёл за пределами населённых пунктов, что позволило избежать человеческих жертв.

В настоящее время на месте падения обломков дрона работают оперативные службы и спасатели. В регионе продолжает действовать режим повышенной опасности.