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Регион
28 мая, 04:59

Украинский беспилотник сбит в Ивановской области

ПВО. Обложка © Telegram / Минобороны России

ПВО. Обложка © Telegram / Минобороны России

В ночь на 28 мая в Шуйском районе Ивановской области силами ПВО был уничтожен вражеский беспилотный летательный аппарат. Как сообщает правительство региона, инцидент произошёл за пределами населённых пунктов, что позволило избежать человеческих жертв.

В настоящее время на месте падения обломков дрона работают оперативные службы и спасатели. В регионе продолжает действовать режим повышенной опасности.

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А в небе над Калужской областью за ночь сбили 15 беспилотников. Обломки одного из украинских дронов упали на крышу жилого дома в Обнинске, обошлось без пострадавших.

Артём Гапоненко
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