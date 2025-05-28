Украинский беспилотник сбит в Ивановской области
ПВО. Обложка © Telegram / Минобороны России
В ночь на 28 мая в Шуйском районе Ивановской области силами ПВО был уничтожен вражеский беспилотный летательный аппарат. Как сообщает правительство региона, инцидент произошёл за пределами населённых пунктов, что позволило избежать человеческих жертв.
В настоящее время на месте падения обломков дрона работают оперативные службы и спасатели. В регионе продолжает действовать режим повышенной опасности.
А в небе над Калужской областью за ночь сбили 15 беспилотников. Обломки одного из украинских дронов упали на крышу жилого дома в Обнинске, обошлось без пострадавших.