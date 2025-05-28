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28 мая, 06:18

Россиянин получил 12 лет колонии за покупку фронтовой техники для ВСУ

Жителя Хакасии приговорили к 12 годам лишения свободы за покупку машины для ВСУ

Житель Хакасии был приговорён к 12 годам колонии строгого режима с ограничением свободы на год за перевод денежных средств на покупку автомобиля для украинской армии. Мужчина полностью признал свою вину, однако остался недоволен решением суда, сообщили в УФСБ России по Республике Хакасия.

Жителю Хакасии дали 12 лет колонии строгого режима за покупку машины для ВСУ. Видео © УФСБ России по Республике Хакасия.

«Приговором Верховного суда Республики Хакасия мужчина признан виновным в совершении инкриминируемого преступления. С учётом позиции государственного обвинителя ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок 1 год», — говорится в сообщении.

В ноябре 2022 года обвиняемый перевёл деньги Вооружённым силам Украины (ВСУ) для приобретения специальной техники на фронт, что привело к возбуждению уголовного дела о государственной измене. В марте 2025 года ему был вынесен приговор. Приговор также был обжалован, однако пятый апелляционный суд общей юрисдикции оставил решение без изменений.

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Ранее сообщалось, что Федеральная служба безопасности возбудила два уголовных дела о государственной измене в отношении жителей Севастополя. Оба подозреваемых были завербованы СБУ через мессенджер. Одному из них было поручено достать из тайника на кладбище мобильный телефон для связи с кураторами.

Обложка © УФСБ России по Республике Хакасия.

Наталья Афонина
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