Россиянин получил 12 лет колонии за покупку фронтовой техники для ВСУ

Житель Хакасии был приговорён к 12 годам колонии строгого режима с ограничением свободы на год за перевод денежных средств на покупку автомобиля для украинской армии. Мужчина полностью признал свою вину, однако остался недоволен решением суда, сообщили в УФСБ России по Республике Хакасия.

Жителю Хакасии дали 12 лет колонии строгого режима за покупку машины для ВСУ. Видео © УФСБ России по Республике Хакасия.

«Приговором Верховного суда Республики Хакасия мужчина признан виновным в совершении инкриминируемого преступления. С учётом позиции государственного обвинителя ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок 1 год», — говорится в сообщении.

В ноябре 2022 года обвиняемый перевёл деньги Вооружённым силам Украины (ВСУ) для приобретения специальной техники на фронт, что привело к возбуждению уголовного дела о государственной измене. В марте 2025 года ему был вынесен приговор. Приговор также был обжалован, однако пятый апелляционный суд общей юрисдикции оставил решение без изменений.