Россиянин получил 12 лет колонии за покупку фронтовой техники для ВСУ
Жителя Хакасии приговорили к 12 годам лишения свободы за покупку машины для ВСУ
Житель Хакасии был приговорён к 12 годам колонии строгого режима с ограничением свободы на год за перевод денежных средств на покупку автомобиля для украинской армии. Мужчина полностью признал свою вину, однако остался недоволен решением суда, сообщили в УФСБ России по Республике Хакасия.
Жителю Хакасии дали 12 лет колонии строгого режима за покупку машины для ВСУ. Видео © УФСБ России по Республике Хакасия.
«Приговором Верховного суда Республики Хакасия мужчина признан виновным в совершении инкриминируемого преступления. С учётом позиции государственного обвинителя ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок 1 год», — говорится в сообщении.
В ноябре 2022 года обвиняемый перевёл деньги Вооружённым силам Украины (ВСУ) для приобретения специальной техники на фронт, что привело к возбуждению уголовного дела о государственной измене. В марте 2025 года ему был вынесен приговор. Приговор также был обжалован, однако пятый апелляционный суд общей юрисдикции оставил решение без изменений.
Ранее сообщалось, что Федеральная служба безопасности возбудила два уголовных дела о государственной измене в отношении жителей Севастополя. Оба подозреваемых были завербованы СБУ через мессенджер. Одному из них было поручено достать из тайника на кладбище мобильный телефон для связи с кураторами.
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