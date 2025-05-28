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28 мая, 07:47

Дочь Агутина выступила на концерте в США в микрошортах и просвечивающем топе

Дочь Леонида Агутина Елизавета. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / bruvvyband

Дочь Леонида Агутина Елизавета. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / bruvvyband

Дочь Леонида Агутина и Анжелики Варум выступила на крупном музыкальном мероприятии в США вместе со своей группой Bruvvy. 26-летняя Елизавета вышла на сцену фестиваля NextFest в Лос-Анджелесе. Для выступления девушка выбрала достаточно откровенный наряд.

Дочь Леонида Агутина Елизавета на крупном музыкальном мероприятии в США. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / bruvvyband

Показаться публике Елезавета решила в серебристых ультракоротких шортах и белом кроп-топе, сквозь который просвечивала грудь. Девушка живёт в Америка уже очень давно, она переехала в Майами вместе с дедушкой Юрием Варумом и построила в Штатах музыкальную карьеру. Например, недавно её группа выступила на разогреве у легендарных Bon Jovi перед аудиторией в 20 тысяч человек.

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Ранее певец Леонид Агутин высказался по поводу своих коллег — исполнителей, которые злоупотребляют алкоголем и завершают карьеру. Артист считает, что в мире шоу-бизнеса существует две проблемы: алкоголь и его отсутствие. Музыкант признался, что перестал сотрудничать со многими коллегами именно из-за того, что они не справились с зависимостью.

Наталья Афонина
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