Дочь Агутина выступила на концерте в США в микрошортах и просвечивающем топе

Дочь Леонида Агутина и Анжелики Варум выступила на крупном музыкальном мероприятии в США вместе со своей группой Bruvvy. 26-летняя Елизавета вышла на сцену фестиваля NextFest в Лос-Анджелесе. Для выступления девушка выбрала достаточно откровенный наряд.

Дочь Леонида Агутина Елизавета на крупном музыкальном мероприятии в США. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / bruvvyband

Показаться публике Елезавета решила в серебристых ультракоротких шортах и белом кроп-топе, сквозь который просвечивала грудь. Девушка живёт в Америка уже очень давно, она переехала в Майами вместе с дедушкой Юрием Варумом и построила в Штатах музыкальную карьеру. Например, недавно её группа выступила на разогреве у легендарных Bon Jovi перед аудиторией в 20 тысяч человек.