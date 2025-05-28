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28 мая, 08:06

Военкомат в Москве получил сообщение о заложенной бомбе, идёт эвакуация

Эвакуацию объявили в объединённом военкомате Москве из-за данных о минировании

Обложка © Телеграм / RT на русском

Обложка © Телеграм / RT на русском

Эвакуацию объявили в объединённом военкомате на Дмитровском шоссе в Москве после анонимного сообщения о минировании. Об этом стало известно RT от подписчиков.

По словам очевидцев, из здания выводят сотрудников и посетителей. Сапёрам предстоит проверить здание.

Ранее волна сообщений о минировании детсадов и школ захлестнула Великий Новгород. В городе был незамедлительно активирован полный комплекс мер безопасности, данные не подтвердились.

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Андрей Бражников
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